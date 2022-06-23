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Зеленский о кандидатстве Украины в ЕС: одно из важнейших решений за 30 лет

"Европейская правда"Четверг, 23 июня 2022, 21:59

Президент Украины Владимир Зеленский считает историческим решение Европейского союза о предоставлении Украине статуса кандидата.

Об этом он заявил в четверг вечером, реагируя на решение саммита Евросоюза.

"Искренне приветствую решение лидеров ЕС предоставить Украине статус кандидата. Это уникальный и исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза", - написал президент в твиттере.

Зеленский поблагодарил президента Евросовета Шарля Мишеля и президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен, а также лидеров государств-членов ЕС, которые единогласно приняли это решение на саммите.

"Будущее Украины – в ЕС", - добавил он.

Решение ЕС он назвал одним из важнейших для Украины за все 30 лет независимости: "Это решение – не только для Украины. Это самый большой шаг на усиление Европы, который можно было сделать именно сейчас, как раз в наше время и именно в таких условиях, когда российская война испытывает нашу способность сохранить свободу и единство".

В Инстаграмме он также опубликовал видео о своих мнениях по этому поводу. "Вступим в ЕС, а потом будем отдыхать", - подытожил президент.

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Ранее сообщалось, что переговоры лидеров ЕС о статусе кандидата для Украины оказались сложнее, чем ожидалось.

Смотрите также пояснения о том, что даст статус кандидата в члены ЕС.

Напомним, 17 июня Европейская комиссия обнародовала свое заключение, в котором рекомендовала признать европейскую перспективу Украине и предоставить нашему государству статус кандидата на вступление в сообщество.

Европейская правда

Темы: ЗеленскийЕСУкраинаевроинтеграция
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