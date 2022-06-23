Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский о кандидатстве Украины в ЕС: одно из важнейших решений за 30 лет

"Европейская правда"Четверг, 23 июня 2022, 21:59

Президент Украины Владимир Зеленский считает историческим решение Европейского союза о предоставлении Украине статуса кандидата.

Об этом он заявил в четверг вечером, реагируя на решение саммита Евросоюза.

"Искренне приветствую решение лидеров ЕС предоставить Украине статус кандидата. Это уникальный и исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза", - написал президент в твиттере.

Реклама:

Зеленский поблагодарил президента Евросовета Шарля Мишеля и президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен, а также лидеров государств-членов ЕС, которые единогласно приняли это решение на саммите.

"Будущее Украины – в ЕС", - добавил он.

Решение ЕС он назвал одним из важнейших для Украины за все 30 лет независимости: "Это решение – не только для Украины. Это самый большой шаг на усиление Европы, который можно было сделать именно сейчас, как раз в наше время и именно в таких условиях, когда российская война испытывает нашу способность сохранить свободу и единство".

ВИДЕО ДНЯ

В Инстаграмме он также опубликовал видео о своих мнениях по этому поводу. "Вступим в ЕС, а потом будем отдыхать", - подытожил президент.

Ранее сообщалось, что переговоры лидеров ЕС о статусе кандидата для Украины оказались сложнее, чем ожидалось.

Смотрите также пояснения о том, что даст статус кандидата в члены ЕС.

Напомним, 17 июня Европейская комиссия обнародовала свое заключение, в котором рекомендовала признать европейскую перспективу Украине и предоставить нашему государству статус кандидата на вступление в сообщество.

Европейская правда

Темы: ЗеленскийЕСУкраинаевроинтеграция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Зеленский
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
У Зеленского назвали ключевые темы его выступления на Генассамблее ООН
Последние новости
01:55
Оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
Все новости...
Реклама: