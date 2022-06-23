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Макрон: Рішення ЄС надати статус кандидата Україні та Молдові є сильним сигналом Росії

"Європейська правда"Четвер, 23 червня 2022, 22:14

Рішення Євросоюзу надати статус кандидата Україні та Молдові є сильним сигналом Росії на тлі її військового вторгнення.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон після саміту ЄС у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми пропонуємо європейську перспективу Україні, Молдові та Грузії. Це сильний сигнал Росії в поточному геополітичному контексті надати Україні та Молдові статус кандидата. Також ми вирішили, що для Грузії статус кандидата буде наданий, як тільки вона відповідатиме критеріям, визначеним Єврокомісією", - сказав Макрон.

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"Це буде довгий шлях, він буде вимогливим. Але ми, Франція та інші країни, будемо готові допомогти у процесі реформ", - додав французький президент.

Нагадаємо, лідери Європейського союзу на саміті в Брюсселі 23 червня затвердили рішення надати Україні та Молдові статус кандидата на вступ.

Рішення було схвалено на основі рекомендації Європейської комісії, наданої 17 червня.

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Нагадаємо, Єврокомісія у висновку щодо відповідності України вимогам для держави-кандидата запропонували щоби ЄС мав право скасовувати цей статус у разі, якщо Україна порушить свої зобов’язання.

ЄС не визначив точну дату, до якої Україна має довести здатність проводити реформи. В пропозиції визначено, що Єврокомісія проведе першу оцінку наприкінці 2022 року, однак для відновлення реформ в Україні мають завершитися бойові дії, тому термін може бути, і найімовірніше буде продовжений.

Серед іншого, для збереження статусу кандидата Київ має завершити призначення вже обраного на конкурсі очільника САП, провести конкурс глави НАБУ тощо.

Детальніше читайте в статті - "Кандидат авансом: 7 вимог, які має виконати Україна, щоб ЄС не скасував її новий статус"

Дивіться більше: Що дасть статус кандидата у члени ЄС? Чи допоможе це у війні? Відповідаємо на головні питання.

Теми: МакронЄСУкраїна
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