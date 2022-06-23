Макрон: Решение ЕС предоставить статус кандидата Украине и Молдове является сильным сигналом РФ

Решение Евросоюза предоставить статус кандидата Украине и Молдове является сильным сигналом России на фоне военного вторжения.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после саммита ЕС в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы предлагаем европейскую перспективу Украине, Молдове и Грузии. Это сильный сигнал России в текущем геополитическом контексте предоставить Украине и Молдове статус кандидата. Также мы решили, что для Грузии статус кандидата будет предоставлен, как только она будет удовлетворять критериям, определенным Еврокомиссией", - сказал он.

"Это будет долгий путь, он будет требователен. Но мы, Франция и другие страны, будем готовы помочь в процессе реформ", - добавил французский президент.

Напомним, лидеры Европейского союза на саммите в Брюсселе 23 июня утвердили решение предоставить Украине и Молдове статус кандидатов на вступление.

Решение было одобрено на основе рекомендации Европейской комиссии, предоставленной 17 июня.

Напомним, Еврокомиссия в заключении о соответствии Украины требованиям для государства-кандидата предложили, чтобы ЕС имел право отменять этот статус в случае, если Украина нарушит свои обязательства.

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ЕС не определил точную дату, до которой Украина должна доказать способность проводить реформы. В предложении определено, что Еврокомиссия проведет первую оценку в конце 2022 года, однако для возобновления реформ в Украине должны завершиться боевые действия, поэтому срок может быть, и, скорее всего, будет продлен.

Среди прочего для сохранения статуса кандидата Киев должен завершить назначение уже избранного на конкурсе главы САП, провести конкурс главы НАБУ и т.д.

Детальнее читайте в статье - "Кандидат авансом: 7 требований, которые должна выполнить Украина, чтобы ЕС не отменил ее новый статус"

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