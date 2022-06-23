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Росіяни "анонсували" підрив дитячої лікарні у Харкові

Альона Мазуренко Четвер, 23 червня 2022, 23:05
Росіяни анонсували підрив дитячої лікарні у Харкові
фото: ФБ Терехова

Російські загарбники попереджають, що завдадуть артударів по Харкову і Одесі. В Харкові "анонсують" обстріл  Першої дитячої міської лікарні і відповідальність перекладають на українських захисників. 

Джерело: Міжвідомчий координаційний штаб РФ

Дослівно: "Достеменно встановлено, що фахівцями 72 центру інформаційно-психологічних операцій ЗСУ готуються чергові цинічні провокації із загибеллю мирного населення для звинувачення російських Збройних сил у завданні невиборчих ударів по цивільним об'єктам".

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Деталі: Окупанти заявляють начебто до Першої дитячої міської лікарні Харкова батальйон "Кракен" та 113 бригада тероборони "під загрозою розстрілу насильно привозить медперсонал та хворих дітей" з інших медустанов міста.

При цьому українських захисників росіяни називають "бойовиками" та "націоналістами".

Загарбники пишуть, що "будівля лікарні замінована" і "неонацисти" планують її підірвати з початком завдання російськими військами артударів по "військових об'єктах" у Харкові.

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Передбачливо окупанти повідомляють нібито для підготовки "фейкових" фото- та відеоматеріалів до Харкова прибули кореспонденти провідних західних інформагентств.

Також до РФ заявили, що до Одеси прибули два репортери CNN у супроводі 10 військовослужбовців "Азова".

Дослівно: "Заплановано відеозйомку підготовлених терактів на цивільних об'єктах для подальшого звинувачення Росії у застосуванні заборонених методів ведення військових дій".

Важливо: Таким чином, російські загарбники "анонсують" завдання ударів по цивільних об'єктах і попереджають про чергові вбивства українців.

Теми: РосіяокупаціяХарківобстріл
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