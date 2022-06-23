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Россияне "анонсировали" подрыв детской больницы в Харькове

Алена МазуренкоЧетверг, 23 июня 2022, 23:05
Россияне анонсировали подрыв детской больницы в Харькове
фото: ФБ Терехова

Российские захватчики предупреждают, что нанесут артудары по Харькову и Одессе. В Харькове "анонсируют" обстрел Первой детской городской больницы и ответственность перекладывают на украинских защитников.

Источник: Межведомственный координационный штаб РФ

Дословно: "Достоверно установлено, что специалистами 72 центра информационно-психологических операций ВСУ готовятся очередные циничные провокации с гибелью мирного населения для обвинения российских Вооруженных Сил в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам".

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Детали: Оккупанты заявляют якобы в Первую детскую городскую больницу Харькова батальон "Кракен" и 113 бригада теробороны "под угрозой расстрела насильно привозит медперсонал и больных детей" из других медучреждений города.

При этом украинских защитников россияне называют "боевиками" и "националистами".

Захватчики пишут, что "здание больницы заминировано" и "неонацисты" планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по "военным объектам" в Харькове.

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Предусмотрительно оккупанты сообщают якобы для подготовки "фейковых фото- и видеоматериалов" в Харьков прибыли корреспонденты ведущих западных информагентств.

Также в РФ заявили, что в Одессу прибыли два репортера CNN в сопровождении 10 военнослужащих "Азова".

Дословно: "Запланирована видеосъемка подготовленных терактов на гражданских объектах, для последующего обвинения России в применении запрещенных методов ведения военных действий".

Таким образом, российские захватчики "анонсируют" нанесение ударов по гражданским объектам и предупреждают об очередных убийствах украинцев.

Темы: РосcияоккупацияХарьковобстрел
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