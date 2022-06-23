Саміт ЄС залишив незмінними умови набуття Україною статусу кандидата

Лідери Європейського союзу на саміті у Брюсселі затвердили без змін пропозиції Єврокомісії щодо набуття Україною статусу кандидата

Про це йдеться у висновках Євроради, опублікованих речником Шарля Мішеля, пише "Європейська правда".

"Європейська Рада визнає європейську перспективу України, Молдови та Грузії. Майбутнє цих країн та їхніх громадян лежить у Європейському союзі. Європейська рада ухвалила рішення про надання статусу країни-кандидата Україні та Республіці Молдова", - йдеться у документі.

У висновках наголошується, що Єврокомісії запропоновано звітувати перед Радою про виконання умов, зазначених у висновках Комісії щодо заявок країн на членство у рамках її регулярного пакету заходів щодо розширення.

"Рада ухвалить рішення про подальші кроки, як тільки всі ці умови будуть повністю виконані", - йдеться у документі.

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Щодо Грузії вказано, що Європейська рада готова надати їй статус країни-кандидата після того, як буде вирішено пріоритети, зазначені у висновку Комісії із заявки на членство.

"Просування кожної країни до Європейського Союзу залежатиме від її заслуг відповідно до Копенгагенських критеріїв, включаючи здатність ЄС приймати нових членів", - йдеться у висновках.

Нагадаємо, лідери Європейського союзу на саміті в Брюсселі 23 червня затвердили рішення надати Україні та Молдові статус кандидата на вступ.

Рішення було схвалено на основі рекомендації Європейської комісії, наданої 17 червня.

Єврокомісія у висновку щодо відповідності України вимогам для держави-кандидата запропонували щоби ЄС мав право скасовувати цей статус у разі, якщо Україна порушить свої зобов’язання.

Детальніше читайте в статті - "Кандидат авансом: 7 вимог, які має виконати Україна, щоб ЄС не скасував її новий статус"

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