Саміт ЄС залишив незмінними умови набуття Україною статусу кандидата

Лідери Європейського союзу на саміті у Брюсселі затвердили без змін пропозиції Єврокомісії щодо набуття Україною статусу кандидата

Про це йдеться у висновках Євроради, опублікованих речником Шарля Мішеля, пише "Європейська правда".

"Європейська Рада визнає європейську перспективу України, Молдови та Грузії. Майбутнє цих країн та їхніх громадян лежить у Європейському союзі. Європейська рада ухвалила рішення про надання статусу країни-кандидата Україні та Республіці Молдова", - йдеться у документі.

