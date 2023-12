Саммит ЕС оставил неизменными условия обретения Украиной статуса кандидата

Лидеры Европейского союза на саммите в Брюсселе утвердили без изменений предложения Еврокомиссии относительно обретения Украиной статуса кандидата

Об этом говорится в выводах Евросовета, опубликованных пресс-секретарем Шарля Мишеля, пишет "Европейская правда".

"Европейский Совет признает европейскую перспективу Украины, Молдовы и Грузии. Будущее этих стран и их граждан лежит в Европейском союзе. Европейский совет принял решение о предоставлении статуса страны-кандидата Украине и Республике Молдова", - говорится в документе.

