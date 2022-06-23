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Саммит ЕС оставил неизменными условия обретения Украиной статуса кандидата

"Европейская правда"Четверг, 23 июня 2022, 23:03
Саммит ЕС оставил неизменными условия обретения Украиной статуса кандидата
зал заседаний европейского совета в брюсселе 23 июня. фото: getty images

Лидеры Европейского союза на саммите в Брюсселе утвердили без изменений предложения Еврокомиссии относительно обретения Украиной статуса кандидата

Об этом говорится в выводах Евросовета, опубликованных пресс-секретарем Шарля Мишеля, пишет "Европейская правда".

"Европейский Совет признает европейскую перспективу Украины, Молдовы и Грузии. Будущее этих стран и их граждан лежит в Европейском союзе. Европейский совет принял решение о предоставлении статуса страны-кандидата Украине и Республике Молдова", - говорится в документе.

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В выводах отмечается, что Еврокомиссии предложено отчитываться перед Советом о выполнении условий, указанных в заключениях Комиссии по заявкам стран на членство в рамках ее регулярного пакета мер по расширению.

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"Совет примет решение о дальнейших шагах, как только все эти условия будут полностью выполнены", - говорится в документе.

В отношении Грузии указано, что Европейский совет готов предоставить ей статус страны-кандидата после того, как будут решены приоритеты, указанные в заключении Комиссии по заявке на членство.

"Продвижение каждой страны к Европейскому Союзу будет зависеть от ее заслуг в соответствии Копенгагенским критериям, включая способность ЕС принимать новых членов", - сказано в выводах.

Напомним, лидеры Европейского союза на саммите в Брюсселе 23 июня утвердили решение предоставить Украине и Молдове статус кандидатов на вступление.

Решение было одобрено на основе рекомендации Европейской комиссии, предоставленной 17 июня.

Напомним, Еврокомиссия в заключении о соответствии Украины требованиям для государства-кандидата предложили, чтобы ЕС имел право отменять этот статус в случае, если Украина нарушит свои обязательства.

ЕС не определил точную дату, до которой Украина должна доказать способность проводить реформы. В предложении определено, что Еврокомиссия проведет первую оценку в конце 2022 года, однако для возобновления реформ в Украине должны завершиться боевые действия, поэтому срок может быть, и, скорее всего, будет продлен.

Среди прочего для сохранения статуса кандидата Киев должен завершить назначение уже избранного на конкурсе главы САП, провести конкурс главы НАБУ и т.д.

Детальнее читайте в статье - "Кандидат авансом: 7 требований, которые должна выполнить Украина, чтобы ЕС не отменил ее новый статус"

Темы: ЕСевроинтеграцияЕврокомиссия
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