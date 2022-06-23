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США надають $450 млн військової допомоги Україні, у пакеті - РСЗВ та патрульні катери

"Європейська правда"Четвер, 23 червня 2022, 23:20
американський himars в саудівській аравії. фото ілюстративне: getty images

Сполучені Штати оголосили про надання Україні нового траншу військової допомоги на суму $450 мільйонів.

Про це заявив на брифінгу речник Білого дому, пише "Європейська правда".

"США оголошують про виділення нового пакету допомоги в рамках нашої підтримки, щоб допомогти Україні захистити свою демократію на тлі неспровокованої російської агресії", - сказав він.

Пакет включає зброю та обладнання, включаючи нові реактивні системи залпового вогню HIMARS і десятки тисяч додаткових боєприпасів для артилерії яка вже була надана.

Також будуть надані патрульні катери для захисту узбережжя та внутрішніх вод.

У Білому домі нагадали, що від початку російського вторгнення надали Україні безпекової допомоги на суму $6,1 млрд.

Нагадаємо, реактивні системи залпового вогню HIMARS анонсували у рамках пакета допомоги від США на 700 млн доларів на початку червня. Початково планували надати чотири системи

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Повідомлялося, що РСЗВ надають з політичним зобов'язанням не застосовувати цю зброю по цілях на території Росії. Водночас посол США в Україні сказала, що українські військові самі визначатимуть дальність застосування.

У середу 22 червня повідомили про завершення навчань з ними для українських військових. 

Теми: СШАЗбройні силизброя
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