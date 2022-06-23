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США предоставляют $450 млн военной помощи Украине, в пакете – РСЗО и патрульные катера

"Европейская правда"Четверг, 23 июня 2022, 23:20
США предоставляют $450 млн военной помощи Украине, в пакете – РСЗО и патрульные катера
американский himars в саудовской аравии. фото иллюстративное: getty images

Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине нового транша военной помощи на сумму $450 миллионов.

Об этом заявил на брифинге представитель Белого дома, пишет "Европейская правда".

"США объявляют о выделении нового пакета помощи в рамках нашей поддержки, чтобы помочь Украине защитить свою демократию на фоне неспровоцированной российской агрессии", - сказал он.

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Пакет включает в себя оружие и оборудование, включая новые реактивные системы залпового огня HIMARS и десятки тысяч дополнительных боеприпасов для артиллерии, которая уже была предоставлена.

Также будут предоставлены патрульные катера для защиты побережья и внутренних вод.

В Белом доме напомнили, что с начала российского вторжения оказали Украине безопасную помощь на сумму $6,1 млрд.

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Напомним, реактивные системы залпового огня HIMARS анонсировали в рамках пакета помощи от США на 700 млн долларов в начале июня. Первоначально планировали предоставить четыре системы.

Сообщалось, что РСЗО предоставляют с политическим обязательством не применять это оружие по целям на территории России. В то же время, посол США в Украине сказала, что украинские военные сами будут определять дальность применения.

В среду 22 июня сообщили о завершении учений с ними для украинских военных.

Темы: СШАВооруженные силыоружие
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