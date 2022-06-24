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Ворог ударив по Запорізькій області з РСЗВ

Ольга Глущенко П'ятниця, 24 червня 2022, 01:48
ілюстративне фото РСЗВ

Російські загарбники обстріляли вночі території Запорізької області з реактивних систем залпового вогню.

Джерело: Запорізька військова адміністрація

Дослівно: "Попередньо вражено об'єкти інфраструктури в районі одного з населених пунктів біля обласного центру".

Деталі: У ЗОВА додали, що іформацію щодо руйнувань та постраждалих уточнююють. На місці працюють рятувальники .

"В обласному центрі "прильотів" наразі не зафіксовано", – зазначили в адміністрації.

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Теми: Запорізька областьвійнаобстріл
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