Ворог ударив по Запорізькій області з РСЗВ

Російські загарбники обстріляли вночі території Запорізької області з реактивних систем залпового вогню.

Джерело: Запорізька військова адміністрація

Дослівно: "Попередньо вражено об'єкти інфраструктури в районі одного з населених пунктів біля обласного центру".

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Деталі: У ЗОВА додали, що іформацію щодо руйнувань та постраждалих уточнююють. На місці працюють рятувальники .

"В обласному центрі "прильотів" наразі не зафіксовано", – зазначили в адміністрації.