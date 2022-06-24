Ворог ударив по Запорізькій області з РСЗВ
П'ятниця, 24 червня 2022, 01:48
Російські загарбники обстріляли вночі території Запорізької області з реактивних систем залпового вогню.
Джерело: Запорізька військова адміністрація
Дослівно: "Попередньо вражено об'єкти інфраструктури в районі одного з населених пунктів біля обласного центру".
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Деталі: У ЗОВА додали, що іформацію щодо руйнувань та постраждалих уточнююють. На місці працюють рятувальники .
"В обласному центрі "прильотів" наразі не зафіксовано", – зазначили в адміністрації.