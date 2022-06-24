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Враг ударил по Запорожской области с РСЗО

Ольга ГлущенкоПятница, 24 июня 2022, 01:48
Враг ударил по Запорожской области с РСЗО
иллюстративное фото РСЗО

Российские захватчики обстреляли ночью территории Запорожской области по реактивным системам залпового огня.

Источник: Запорожская военная администрация

Дословно: "Предварительно впечатлены объекты инфраструктуры в районе одного из населенных пунктов возле областного центра".

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Детали: В ЗОВА добавили, что информацию по разрушениям и пострадавшим уточняют. На месте работают спасатели.

"В областном центре "прилетов" пока не зафиксировано", - отметили в администрации.

Темы: Запорожская областьвойнаобстрел
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