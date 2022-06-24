Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Враг ударил по Запорожской области с РСЗО

Ольга ГлущенкоПятница, 24 июня 2022, 01:48
иллюстративное фото РСЗО

Российские захватчики обстреляли ночью территории Запорожской области по реактивным системам залпового огня.

Источник: Запорожская военная администрация

Дословно: "Предварительно впечатлены объекты инфраструктуры в районе одного из населенных пунктов возле областного центра".

Детали: В ЗОВА добавили, что информацию по разрушениям и пострадавшим уточняют. На месте работают спасатели.

"В областном центре "прилетов" пока не зафиксировано", - отметили в администрации.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Запорожская областьвойнаобстрел
Главное сегодня

Кремль планирует теракты в Беларуси, чтобы втянуть в войну с Украиной – разведка

Бывшую "Партию политики Путина" запретили в Украине

видеоСБУ заявила, что нардеп Деркач завербован российской разведкой

Украинские военные вышли из Северодонецка – журналист

фото, видеоЭкс-нардеп прятал на чердаке более 6 тысяч артефактов, похищенных из музеев Крыма

Джонсон предостерег от поиска "плохого мира" в Украине

Все новости...
Запорожская область
Россияне планируют "референдумы" 11 сентября в Херсонской и Запорожской областях – разведка
Похищение людей оккупантами в Энергодаре приобрело масштабы катастрофы – мэр
В Энергодаре освободили из плена начальника спасателей
Последние новости
16:27
фото, видео, обновленоРоссияне обстреляли Константиновку в Донецкой области, есть погибший и раненые
16:23
В Украине обследовали на холеру более 500 пациентов с кишечными инфекциями
16:20
Toshiba может стать частной компанией за 22 миллиарда долларов – СМИ
16:06
Кремль планирует теракты в Беларуси, чтобы втянуть в войну с Украиной – разведка
16:05
За время войны количество DDos-атак на "Укрэнерго" увеличилось в 10 раз
16:03
Об отступлении из Лисичанска сейчас речь не идет – глава РДА
16:00
Хорватия поможет Украине диверсифицировать поставки горючего
15:53
Киборг "Барс" о пленных россиянах, цветах войны и штурмовиках Дмитрия Яроша
15:43
Парламент Болгарии согласился разблокировать движение Северной Македонии в ЕС, но с условиями
15:30
Харьковчанку приговорили за продажу нюдсов к 3 годам условно
Все новости...