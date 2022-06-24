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Південь: ЗСУ за добу знищили 44 окупанти, гармати та іншу ворожу техніку

Ольга Глущенко П'ятниця, 24 червня 2022, 02:10
українські військові, фото: ОК Південь

На захисті південних рубежів українські військові знищили понад 40 загарбників і військову техніку ворога.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Влучання ракет в такі соціальні об’єкти, як лікарня, дитяча спортивна школа й стадіон – це докази відчайдушної ворожої агонії. А влучне знищення ракет нашими силами ППО – красномовне підтвердження, на чиєму боці правда.

Українські партизани продовжують спротив на окупованих територіях. У такий спосіб у Херсонській області вони ускладнюють функціонування окупаційної "влади".

А на Миколаївському напрямку ворог розвернув артилерійські підрозділи для вогневої підтримки дій своїх сил. Але задуми противника досить очевидні й отримують адекватну відповідь".

Деталі: Українською авіацією по ворожих позиціях нанесено за добу 5 ударів.

Підтверджені втрати противника складають 44 загарбники, дві 152-мм гармати – "Гіацинт-Б" і "Мста-Б", декілька одиниць броньованої та автомобільної техніки.

ВІДЕО ДНЯ

В північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання ворога намагається підтримувати сприятливий для своїх сил оперативний режим, але їм перешкоджають штурмові погодні умови.

Вороже угрупування складається з екіпажів 4 ракетних та 3 великих десантних кораблів.

Теми: війнаЗбройні сили
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