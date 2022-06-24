Юг: ВСУ за сутки уничтожили 44 оккупанта, пушки и другую вражескую технику

На защите южных рубежей украинские военные уничтожили более 40 захватчиков и военную технику врага.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Попадание ракет в такие социальные объекты, как больница, детская спортивная школа и стадион – это доказательства отчаянной вражеской агонии. А точное уничтожение ракет нашими силами ПВО – красноречивое подтверждение, на чьей стороне правда.

Украинские партизаны продолжают сопротивление на оккупированных территориях. Таким образом, в Херсонской области они усложняют функционирование оккупационной "власти".

А в Николаевском направлении враг развернул артиллерийские подразделения для огневой поддержки действий своих сил. Но замыслы противника достаточно очевидны и получают адекватный ответ".

Детали: Украинской авиацией по вражеским позициям нанесены в сутки 5 ударов.

Подтвержденные потери противника составляют 44 захватчика, две 152-мм пушки – "Гиацинт-Б" и "Мста-Б", несколько единиц бронированной и автомобильной техники.

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В северо-западной части Черного моря корабельная группировка врага пытается поддерживать благоприятный для своих сил оперативный режим, но им препятствуют штурмовые погодные условия.

Вражеская группировка состоит из экипажей 4 ракетных и 3 больших десантных кораблей.