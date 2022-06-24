Аналітики спрогнозували, коли загарбники припинять наступи

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що російські загарбники у найближчі тижні припинять наступи, що дозволить українським захисникам розпочати контрнаступи.

Джерело: ISW

Деталі: Білорусь проводить військові навчання і не планує вступати у війну в Україні, проте може вдатися до провокацій.

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Інститут відзначає, що протягом останніх кількох днів російські війська досягли значних успіхів у районі Сєвєродонецьк-Лисичанськ, і українські війська продовжують зазнавати помітних втрат, але українські сили в основному досягли своєї мети в битві, уповільнивши наступ російських сил.

Однак, як раніше оцінював ISW, втрата Сєвєродонецька та Лисичанська не стане серйозним поворотним моментом у війні.

Аналітики припускають, що російські наступальні операції зупиняться найближчими тижнями, незалежно від того, захоплять чи ні російські сили район Сєвєродонецька-Лисичанська. І це дасть українським силам можливість розпочати контрнаступи.

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Ключові висновки експертів ISW:

Білоруські сили проводять мобілізаційні навчання вздовж українського кордону, але навряд чи вступлять у війну в Україні через їхні слабкі можливості та негативні внутрішні наслідки військової участі з боку Росії.

Російські війська, ймовірно, наблизилися до південних околиць Лисичанська і посилюють своє угруповання навколо Сєвєродонецька, щоб завершити захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська. Ці здобутки навряд чи забезпечать російським силам вирішальну перевагу в подальших операціях в Україні та ще більше погіршать російські шанси.

Загарбники продовжують намагання оточити українське угруповання в Гірському та Золотому і, ймовірно, намагаються взяти під контроль ці населені пункти.

Окупанти, ймовірно, перекрили наземні українські лінії зв’язку вздовж траси Т1302 і використовують нещодавні досягнення вздовж шосе для посилення штурму Лисичанська.

Російські війська накопичили техніку та продовжували нарощувати оборонний потенціал уздовж південного напрямку.

До аналізу війни в Україні Інститут додає карти ведення бойових дій.