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Аналітики спрогнозували, коли загарбники припинять наступи

Ольга Глущенко П'ятниця, 24 червня 2022, 04:02
український військовий, фото: Генштаб

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що російські загарбники у найближчі тижні припинять наступи, що дозволить українським захисникам розпочати контрнаступи.

Джерело: ISW

Деталі: Білорусь проводить військові навчання і не планує вступати у війну в Україні, проте може вдатися до провокацій.

Інститут відзначає, що протягом останніх кількох днів російські війська досягли значних успіхів у районі Сєвєродонецьк-Лисичанськ, і українські війська продовжують зазнавати помітних втрат, але українські сили в основному досягли своєї мети в битві, уповільнивши наступ російських сил.

Однак, як раніше оцінював ISW, втрата Сєвєродонецька та Лисичанська не стане серйозним поворотним моментом у війні.

Аналітики припускають, що російські наступальні операції зупиняться найближчими тижнями, незалежно від того, захоплять чи ні російські сили район Сєвєродонецька-Лисичанська. І це дасть українським силам можливість розпочати контрнаступи.

Ключові висновки експертів ISW:

ВІДЕО ДНЯ
  • Білоруські сили проводять мобілізаційні навчання вздовж українського кордону, але навряд чи вступлять у війну в Україні через їхні слабкі можливості та негативні внутрішні наслідки військової участі з боку Росії.
  • Російські війська, ймовірно, наблизилися до південних околиць Лисичанська і посилюють своє угруповання навколо Сєвєродонецька, щоб завершити захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська. Ці здобутки навряд чи забезпечать російським силам вирішальну перевагу в подальших операціях в Україні та ще більше погіршать російські шанси.
  • Загарбники продовжують намагання оточити українське угруповання в Гірському та Золотому і, ймовірно, намагаються взяти під контроль ці населені пункти.
  • Окупанти, ймовірно, перекрили наземні українські лінії зв’язку вздовж траси Т1302 і використовують нещодавні досягнення вздовж шосе для посилення штурму Лисичанська.
  • Російські війська накопичили техніку та продовжували нарощувати оборонний потенціал уздовж південного напрямку.

До аналізу війни в Україні Інститут додає карти ведення бойових дій.

 
 
 
 

Теми: війна
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