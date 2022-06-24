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Аналитики спрогнозировали, когда захватчики прекратят наступления

Ольга ГлущенкоПятница, 24 июня 2022, 04:02
Аналитики спрогнозировали, когда захватчики прекратят наступления
украинский военный, фото: Генштаб

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что российские захватчики в ближайшие недели прекратят наступления, что позволит украинским защитникам начать контрнаступления.

Источник: ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что российские захватчики в ближайшие недели прекратят наступления, что позволит украинским защитникам начать контрнаступления.

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Детали: Беларусь проводит военные учения и не планирует вступать в войну в Украине, однако может прибегнуть к провокациям.

Институт отмечает, что в течение последних нескольких дней российские войска достигли значительных успехов в районе Северодонецк-Лисичанск, и украинские войска продолжают нести заметные потери, но украинские силы в основном достигли своей цели в битве, замедлив наступление российских сил.

Однако, как ранее оценивал ISW, потеря Северодонецка и Лисичанска не станет серьезным поворотным моментом в войне.

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Аналитики предполагают, что российские наступательные операции остановятся в ближайшие недели, независимо от того, захватят или нет российские силы район Северодонецка-Лисичанска. И это позволит украинским силам начать контрнаступления.

Ключевые выводы экспертов ISW:

  • Белорусские силы проводят мобилизационные учения вдоль украинской границы, но вряд ли вступят в войну в Украине из-за их слабых возможностей и негативных внутренних последствий военного участия со стороны России.
  • Российские войска, вероятно, приблизились к южным окрестностям Лисичанска и усиливают свою группировку вокруг Северодонецка, чтобы завершить захват Северодонецка и Лисичанская. Эти достижения вряд ли обеспечат российским силам решающее преимущество в дальнейших операциях в Украине и еще больше усугубят российские шансы.
  • Захватчики продолжают попытки оцепить украинскую группировку в Горном и Золотом и, вероятно, пытаются взять под контроль эти населенные пункты.
  • Оккупанты, вероятно, перекрыли наземные украинские линии связи вдоль трассы Т1302 и используют недавние достижения вдоль шоссе для усиления штурма Лисичанска.
  • Российские войска накопили технику и продолжали наращивать оборонный потенциал вдоль южного направления.

К анализу войны в Украине Институт прилагает карты ведения боевых действий.

 
 
 

Темы: война
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