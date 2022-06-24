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Комітет Сенату США підтримав резолюцію про визнання РФ державою-спонсором тероризму

Ольга Глущенко П'ятниця, 24 червня 2022, 05:27
Комітет Сенату США підтримав резолюцію про визнання РФ державою-спонсором тероризму
Сенат США, фото: wikipedia

У четвер Комітет Сенату Сполучених Штатів із міжнародних відносин підтримав резолюцію визнати Росію державою-спонсором тероризму.

Джерело: Голос Америки

Деталі: Ця резолюція є закликом до Держсекретаря США Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму. Також сенатори проголосували за резолюцію, яка засуджує використання голоду як зброї у війні та визнає вплив конфлікту на глобальну продовольчу безпеку.

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Голосування в комітеті не означає, остаточне визнання РФ спонсоркою тероризму, - відповідне рішення має приймати адміністраці Білого Дому. Про це в ексклюзивному коментарі для Голосу Америки заявив член комітету із міжнародних відносин, сенатор-демократ, Кріс Кунс.

"Поки що, це лише резолюція підтримана комітетом. Остаточне рішення має прийняти адміністрація президента. Це резолюція комітету, яка закликає адміністрацію, але не є фактичним визнанням Росії як держави-спонсора тероризму", - пояснює сенатор-демократ від штату Делавер.

Водночас, за словами співголови комітету із міжнародних відносин, сенатора-республіканця Джеймса Ріша, ця резолюція має отримати потужну підтримку під час голосування в Сенаті, що може вплинути на рішення держсекратаря.

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"Наступний крок – за Державним секретарем США. Він повинен зробити це визнання. Але тут, в Сенаті, ми очікуємо на значну підтримку цієї резолюції. Тому я гадаю, що це матиме вплив на держсекретаря", - сказав республіканець Джеймс Ріш.

"Якщо Сполучені Штати визнають країну спонсором тероризму, це потягне за собою багато наслідків. Наочний приклад - Іран. Немає сумніву, що Росія на чолі з Володимиром Путіним є державою-спонсором тероризму. Акт, який він здійснив, віддавши наказ про наступ на Україну, був терористичним актом.

Він військовий злочинець, і він несе відповідальність за кожен злочин, скоєний від його імені, кожен акт знищення, кожен акт вбивства, усе, що було скоєно в Україні, на його відповідальності. Він військовий злочинець. І нам потрібно дати потужний сигнал світу - як ми ставимося до жахливих речей, які він вчиняє", - заявив Ріш у коментарі для Голосу Америки.

Підтримка резолюції в Комітеті Сенату Сполучених Штатів із міжнародних відносин дозволяє в майбутньому винести документ на голосування у Сенаті.

Теми: СШАРосіятероризм
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