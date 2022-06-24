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Комитет Сената США поддержал резолюцию о признании РФ государством-спонсором терроризма

Ольга ГлущенкоПятница, 24 июня 2022, 05:27
Сенат США, фото: wikipedia

терроризма

В четверг Комитет Сената Соединенных Штатов по международным отношениям поддержал резолюцию признать Россию государством-спонсором терроризма.

Источник: Голос Америки

Детали: Эта резолюция является призывом к Госсекретарю США Энтони Блинкену признать Россию государством-спонсором терроризма. Также сенаторы проголосовали за резолюцию, осуждающую использование голода в качестве оружия в войне и признающего влияние конфликта на глобальную продовольственную безопасность.

Голосование в комитете не означает, что окончательное признание РФ спонсоркой терроризма, - соответствующее решение должно принимать администрации Белого Дома. Об этом в эксклюзивном комментарии для Голоса Америки заявил член комитета по международным отношениям, сенатор-демократ, Крис Кунс.

"Пока это только резолюция поддержана комитетом. Окончательное решение должна принять администрация президента. Это резолюция комитета, которая призывает администрацию, но не является фактическим признанием России как государства-спонсора терроризма", - объясняет сенатор-демократ от штата Делавер.

В то же время, по словам сопредседателя комитета по международным отношениям, сенатора-республиканца Джеймса Риша, эта резолюция должна получить мощную поддержку при голосовании в Сенате, что может повлиять на решение госсекретаря.

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"Следующий шаг – за Государственным секретарем США. Он должен сделать это признание. Но здесь, в Сенате, мы ожидаем значительной поддержки этой резолюции. Поэтому я думаю, что это будет иметь влияние на госсекретаря", - сказал республиканец Джеймс Риш.

"Если Соединенные Штаты признают страну спонсором терроризма, это повлечет много последствий. Наглядный пример - Иран. Нет сомнения, что Россия во главе с Владимиром Путиным является государством-спонсором терроризма. Акт, который он совершил, отдав приказ о наступлении на Украину, был террористическим актом.

Он военный преступник, и он несет ответственность за каждое преступление, совершенное от его имени, каждый акт уничтожения, каждый акт убийства, все, что было совершено в Украине, на его ответственность. Он военный преступник. И нам нужно дать мощный сигнал мира - как мы относимся к ужасающим вещам, которые он поступает", - заявил Риш в комментарии для Голоса Америки.

Поддержка резолюции в Комитете Сената Соединенных Штатов по международным отношениям позволяет в будущем вынести документ на голосование в Сенате.

Темы: СШАРосcиятерроризм
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