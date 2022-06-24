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Під Рязанню в Росії впав Іл-76

Ольга Глущенко П'ятниця, 24 червня 2022, 05:52
ілюстративне фото Getty Images

Біля російської Рязані розбився літак Іл-76.

Джерело: RBC.ru із посиланням на регіональне управління МНС, російський Интерфакс із посиланням на джерело, ТАСС

Дослівно МНС: "Внаслідок падіння літака руйнувань немає. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці організовано роботу оперативних служб. Загалом на місці працюють 8 одиниць техніки, 19 осіб".

Деталі: У той же час Интерфакс повідомляє, що в результаті авіакатастрофи загинула одна людина і ще 7 госпіталізували з травмами.

Як згодом повідомив ТАСС, кількість загиблих зросла до чотирьох осіб.

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Теми: Росіяавіа
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Під Рязанню в Росії впав Іл-76

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