Под Рязанью в России упал Ил-76

Возле российской Рязани разбился самолет Ил-76.

Источник: RBC.ru со ссылкой на региональное управление МЧС, российский Интерфакс со ссылкой на источник, ТАСС

Дословно МЧС: "В результате падения самолета разрушений нет. Информация о пострадавших уточняется. На месте организованна работа оперативных служб. Всего на месте работают 8 единиц техники, 19 человек".

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Детали: В то же время Интерфакс сообщает, что в результате авиакатастрофы погиб один человек и еще 7 госпитализированы с травмами.

Как позже сообщил ТАСС, количество погибших возросло до четырех человек.

