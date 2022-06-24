Под Рязанью в России упал Ил-76
Пятница, 24 июня 2022, 05:52
Возле российской Рязани разбился самолет Ил-76.
Источник: RBC.ru со ссылкой на региональное управление МЧС, российский Интерфакс со ссылкой на источник, ТАСС
Дословно МЧС: "В результате падения самолета разрушений нет. Информация о пострадавших уточняется. На месте организованна работа оперативных служб. Всего на месте работают 8 единиц техники, 19 человек".
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Детали: В то же время Интерфакс сообщает, что в результате авиакатастрофы погиб один человек и еще 7 госпитализированы с травмами.
Как позже сообщил ТАСС, количество погибших возросло до четырех человек.