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ЗСУ розбили ворожі ДРГ, авіацією вдарили по скупченню ворога – зведення

Ольга Глущенко П'ятниця, 24 червня 2022, 07:23
українські військові, фото: Генштаб

Українські захисники виявили та розбили диверсійно-розвідувальні групи ворога, а також авіацією вдарили по скупченню росіян.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою

  • встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей;
  • утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями і тимчасово окупованим українським Кримом;
  • блокування морських комунікацій України у північно-західній частині Чорного моря, а також  утримання захоплених районів Херсонської та частини Запорізької областей і спроб створення сприятливих умов для відновлення наступу в Миколаївській області.

Ворог продовжує завдавати ракетних ударів по критичних об’єктах цивільної інфраструктури на території України.

На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Товстодубове, Бачівськ, Глухів та Манухівка Сумської області.

На Харківському напрямку противник завдавав артилерійських ударів у районах Харкова, Старого Салтова, Коробочкиного, Печенігів, Дементіївки та Золочева. Активізував діяльність  диверсійно-розвідувальних груп.

На Слов’янському напрямку з артилерії  ворог обстрілює цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Богородичне, Краснопілля, Курулька, Червоне, Рідне та Червона Поляна.

ВІДЕО ДНЯ

На Сєвєродонецькому напрямку противник здійснював обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Лисичанська, Сєвєродонецька, Білої Гори, Вовчоярівки, Спірного та Берестового. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Лисичанськ і Борівське. Тривають бойові дії за місто Сєвєродонецьк.

Окупанти вели наступ у районі населеного пункту Мирна Долина, бойові дії тривають. Наступальні дії ворога в районі Борівського українські воїни успішно зупинили.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював позиції ЗСУ з артилерії неподалік Миколаївки, Берестового та Новолуганського. Намагається покращити тактичне положення та взяти під вогневий контроль наявні шляхи сполучень.

На Новопавлівському напрямку ворог завдавав вогневого впливу в районах населених пунктів Антонівка, Вугледар та Золота Нива.

Задіяні ворогом диверсійно-розвідувальні групи українські воїни виявили та розбили. Залишки ДРГ противника у паніці втекли.

На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій противник не вів. З метою недопущення перекидання резервів на загрозливі напрямки ворог обстрілював українські війська в районах населених пунктів Авдіївка, Уманське, Веселе, Новобахмутівка, Гуляйпільське, Білогір’я та Староукраїнка.

В рамках логістичного забезпечення окупанти намагаються розмінувати акваторію морського порту Бердянськ.

На Південнобузькому напрямку противник активних дій не вів. Обороняється та намагається проводити контрбатарейну боротьбу. Завдав авіаційного удару по позиціях ЗСУ в районі населеного пункту Біла Криниця. Українська авіація на відповідних ділянках вдарила по скупченнях ворога у відповідь.

Українські партизани продовжують спротив на тимчасово захоплених територіях.

Теми: Збройні силивійна
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