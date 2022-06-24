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ВСУ разбили вражеские ДРГ, авиацией ударили по скоплению врага – сводка

Ольга ГлущенкоПятница, 24 июня 2022, 07:23
украинские военные, фото: Генштаб

Украинские защитники обнаружили и разбили диверсионно-разведывательные группы врага, а также авиацией ударили по скоплению россиян.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью

  • установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей;
  • содержание сухопутного коридора между указанными территориями и временно оккупированным украинским Крымом;
  • блокирование морских коммуникаций Украины в северо-западной части Черного моря, а также содержание захваченных районов Херсонской и Запорожской областей и попыток создания благоприятных условий для возобновления наступления в Николаевской области.

Враг продолжает наносить ракетные удары по критическим объектам гражданской инфраструктуры на территории Украины.

На Северском направлении враг совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Товстодубово, Бачевск, Глухов и Мануховка Сумской области.

На Харьковском направлении противник наносил артиллерийские удары в районах Харькова, Старого Салтова, Коробочкиного, Печенегов, Дементиевки и Золочева. Активизировал деятельность диверсионно-разведывательных групп.

На Славянском направлении из артиллерии враг обстреливает гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Богородичное, Краснополье, Курулька, Красное, Родное и Красная Поляна.

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На Северодонецком направлении противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии неподалеку от Лисичанска, Северодонецка, Белой Горы, Волчеяровки, Спорного и Берестового. Нанес авиационных ударов по населенным пунктам Лисичанск и Боровское. Продолжаются боевые действия за город Северодонецк.

Оккупанты вели наступление в районе населенного пункта Мирная Долина, боевые действия продолжаются. Наступательные действия врага в районе Боровского украинские воины успешно приостановили.

На Бахмутском направлении противник обстреливал позиции ВСУ по артиллерии недалеко от Николаевки, Берестового и Новолуганского. Пытается улучшить тактическое положение и взять под огневой контроль существующие пути сообщения.

На Новопавловском направлении враг оказывал огневое влияние в районах населенных пунктов Антоновка, Угледар и Золотая Нива.

Задействованные врагом диверсионно-разведывательные группы украинские воины обнаружили и разбили. Остатки ДРГ противника в панике скрылись.

На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях активных боевых действий противник не вел. В целях недопущения переброски резервов на угрожающие направления враг обстреливал украинские войска в районах населенных пунктов Авдеевка, Уманское, Веселое, Новобахмутовка, Гуляйпольское, Белогорье и Староукраинка.

В рамках логистического обеспечения оккупанты пытаются разминировать акваторию морского порта Бердянск.

На Южнобужском направлении противник активных действий не вел. Обороняются и пытаются проводить контрбатарейную борьбу. Нанес авиационный удар по позициям ВСУ в районе населенного пункта Белая Криница. Украинская авиация на соответствующих участках ударила по ответным скоплениям врага.

Украинские партизаны продолжают сопротивление на временно захваченных территориях.

Темы: Вооруженные силывойна
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