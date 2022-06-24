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Україна працюватиме, щоб її інтереси були враховані в реформі ЄС - Кулеба

"Європейська правда"П'ятниця, 24 червня 2022, 07:46
Дмитро Кулеба. Фото з Facebook

Міністерство закордонних справ України докладатиме всіх зусиль для того, щоб інтереси України як майбутнього члена ЄС були максимально враховані у реформі Євросоюзу.

Про це сказа міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

"У ЄС зараз розгорнеться процес реформи ЄС. І ми, як міністерство закордонних справ, докладатимемо всіх зусиль для того, щоб інтереси України, як майбутнього члена ЄС, були максимально враховані в тих змінах і реформах, які впроваджуватимуться всередині ЄС найближчими роками, тобто для реформування процедур, механізмів його функціонування", - сказав Кулеба в ефірі національного телемарафону в четвер.

Міністр зазначив, що головним викликом для ЄС буде перехід від ухвалення деяких рішень консенсусом до ухвалення рішень більшістю.

"Є питання функціонування самої бюрократичної машини ЄС, є багато скарг на те, що вона надто важка та не гнучка", - розповів Кулеба.

Крім того, глава МЗС звернув увагу на необхідність зміни принципу формування Єврокомісії в разі прийняття нових членів.

Нагадаємо, лідери Європейського союзу на саміті в Брюсселі 23 червня затвердили рішення надати Україні та Молдові статус кандидата на вступ.

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Рішення було схвалено на основі рекомендації Європейської комісії, наданої 17 червня.

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Теми: ЄСКулеба Дмитро
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