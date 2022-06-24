Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна працюватиме, щоб її інтереси були враховані в реформі ЄС - Кулеба

"Європейська правда"П'ятниця, 24 червня 2022, 07:46
Україна працюватиме, щоб її інтереси були враховані в реформі ЄС - Кулеба
Дмитро Кулеба. Фото з Facebook

Міністерство закордонних справ України докладатиме всіх зусиль для того, щоб інтереси України як майбутнього члена ЄС були максимально враховані у реформі Євросоюзу.

Про це сказа міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

"У ЄС зараз розгорнеться процес реформи ЄС. І ми, як міністерство закордонних справ, докладатимемо всіх зусиль для того, щоб інтереси України, як майбутнього члена ЄС, були максимально враховані в тих змінах і реформах, які впроваджуватимуться всередині ЄС найближчими роками, тобто для реформування процедур, механізмів його функціонування", - сказав Кулеба в ефірі національного телемарафону в четвер.

Реклама:

Міністр зазначив, що головним викликом для ЄС буде перехід від ухвалення деяких рішень консенсусом до ухвалення рішень більшістю.

"Є питання функціонування самої бюрократичної машини ЄС, є багато скарг на те, що вона надто важка та не гнучка", - розповів Кулеба.

Крім того, глава МЗС звернув увагу на необхідність зміни принципу формування Єврокомісії в разі прийняття нових членів.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, лідери Європейського союзу на саміті в Брюсселі 23 червня затвердили рішення надати Україні та Молдові статус кандидата на вступ.

Рішення було схвалено на основі рекомендації Європейської комісії, наданої 17 червня.

Дивіться також: Що дасть статус кандидата у члени ЄС? Чи допоможе це у війні? Відповідаємо на головні питання

Теми: ЄСКулеба Дмитро
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
ЄС
"Не зосереджені на даті": Єврокомісія не готова до розширення ЄС до 2030 року
Кулеба розкритикував наміри держав ЄС продовжити заборону на зерно з України
Амбітна мета: голова Євроради закличе ЄС прийняти нових членів до 2030 року
Останні новини
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
Усі новини...
Реклама: