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Украина будет работать, чтобы ее интересы были учтены в реформе ЕС - Кулеба

"Европейская правда"Пятница, 24 июня 2022, 07:46
Украина будет работать, чтобы ее интересы были учтены в реформе ЕС - Кулеба
Дмитрий Кулеба. Фото c Facebook

Министерство иностранных дел Украины будет прилагать все усилия для того, чтобы интересы Украины как будущего члена ЕС были максимально учтены в реформе Евросоюза.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

"В ЕС сейчас развернется процесс реформы ЕС. И мы, как министерство иностранных дел, будем прилагать все усилия для того, чтобы интересы Украины, как будущего члена ЕС, были максимально учтены в тех изменениях и реформах, которые будут внедряться внутри ЕС в ближайшие годы, т.е. реформирование процедур, механизмов его функционирования", – сказал Кулеба в эфире национального телемарафона в четверг.

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Министр отметил, что главным вызовом для ЕС будет переход от принятия некоторых решений консенсусом к принятию решений большинством.

"Есть вопрос функционирования самой бюрократической машины ЕС, много жалоб на то, что она слишком тяжелая и не гибкая", - рассказал Кулеба.

Кроме того, глава МИД обратил внимание на необходимость смены принципа формирования Еврокомиссии в случае принятия новых членов.

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Напомним, лидеры Европейского союза на саммите в Брюсселе 23 июня утвердили решение предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление.

Решение было одобрено на основе рекомендации Европейской комиссии, предоставленной 17 июня.

Смотрите также пояснение: Что даст статус кандидата в члены ЕС? Поможет ли это в войне? Отвечаем на главные вопросы

Темы: ЕСКулеба Дмитрий
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