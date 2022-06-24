Росіяни вдарили "Ураганами" по Дніпропетровщині
П'ятниця, 24 червня 2022, 07:49
Російські війська завдали ударів з РСЗВ "Ураган" по двох громадах у Дніпропетровській області.
Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram
Пряма мова Резніченка: "Ніч і з тривогами, і з обстрілами. Ворог знову ударив по Криворізькому району з "Ураганів". Поцілив по двох громадах – Гречаноподівській та Широківській".
Деталі: За словами голови ОВА, люди не постраждали, але у Широківській громаді є руйнування.
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