Росіяни вдарили "Ураганами" по Дніпропетровщині

Російські війська завдали ударів з РСЗВ "Ураган" по двох громадах у Дніпропетровській області.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Ніч і з тривогами, і з обстрілами. Ворог знову ударив по Криворізькому району з "Ураганів". Поцілив по двох громадах – Гречаноподівській та Широківській".

Деталі: За словами голови ОВА, люди не постраждали, але у Широківській громаді є руйнування.