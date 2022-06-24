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Росіяни вдарили "Ураганами" по Дніпропетровщині

Ірина БалачукП'ятниця, 24 червня 2022, 07:49
Росіяни вдарили Ураганами по Дніпропетровщині
Скриншот з google.maps

Російські війська завдали ударів з РСЗВ "Ураган" по двох громадах у Дніпропетровській області.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Ніч і з тривогами, і з обстрілами. Ворог знову ударив по Криворізькому району з "Ураганів". Поцілив по двох громадах – Гречаноподівській та Широківській".

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Деталі: За словами голови ОВА, люди не постраждали, але у Широківській громаді є руйнування.

Теми: Дніпропетровська областьвійна
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