Россияне ударили "Ураганами" по Днепропетровщине

Российские войска нанесли удары с РСЗО "Ураган" по двум общинам в Днепропетровской области.

Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Ночь и с тревогами, и с обстрелами. Враг снова ударил по Криворожскому району из "Ураганов". Попал по двум общинам – Гречаноподовской и Широковской".

Детали: По словам главы ОВА, люди не пострадали, но в Широковской общине есть разрушения.