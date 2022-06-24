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Россияне ударили "Ураганами" по Днепропетровщине

Ирина БалачукПятница, 24 июня 2022, 07:49
Россияне ударили Ураганами по Днепропетровщине
Скриншот из google.maps

Российские войска нанесли удары с РСЗО "Ураган" по двум общинам в Днепропетровской области.

Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Ночь и с тревогами, и с обстрелами. Враг снова ударил по Криворожскому району из "Ураганов". Попал по двум общинам – Гречаноподовской и Широковской".

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Детали: По словам главы ОВА, люди не пострадали, но в Широковской общине есть разрушения.

Темы: Днепропетровская областьвойна
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