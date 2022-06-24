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Втрати окупантів сягнули 34 530 чоловік особового складу – Генштаб

"Українська правда"П'ятниця, 24 червня 2022, 09:30
Втрати окупантів сягнули 34 530 чоловік особового складу – Генштаб
Фото Генштаб ВСУ у Facebook

За минулу добу Збройні сили України знищили 100 окупантів. Всього з початку повномасштабної агресії втрати російських загарбників сягнули 34 530 чоловік особового складу.

Джерело: Генеральний штаб ВСУ у Facebook

Деталі: За даними українських військових, найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Бахмутському напрямках.

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Загальні бойові втрати окупантів з 24 лютого по 24 червня склали:

особового складу - близько 34 530 (+100) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1507 (+3) од,

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бойових броньованих машин ‒ 3637 (+5) од,

артилерійських систем – 759 (+3) од,

РСЗВ - 241 (+1) од,

засобів ППО - 99 (+0) од,

літаків – 216 (+0) од,

гелікоптерів – 183 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 622 (+2),

крилатих ракет - 137 (+0),

кораблів/катерів - 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2553 (+5) од,

спеціальної техніки - 60 (+0).

Теми: війнаокупаціяУкраїна
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