Втрати окупантів сягнули 34 530 чоловік особового складу – Генштаб
За минулу добу Збройні сили України знищили 100 окупантів. Всього з початку повномасштабної агресії втрати російських загарбників сягнули 34 530 чоловік особового складу.
Джерело: Генеральний штаб ВСУ у Facebook
Деталі: За даними українських військових, найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Бахмутському напрямках.
Загальні бойові втрати окупантів з 24 лютого по 24 червня склали:
особового складу - близько 34 530 (+100) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1507 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 3637 (+5) од,
артилерійських систем – 759 (+3) од,
РСЗВ - 241 (+1) од,
засобів ППО - 99 (+0) од,
літаків – 216 (+0) од,
гелікоптерів – 183 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 622 (+2),
крилатих ракет - 137 (+0),
кораблів/катерів - 14 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2553 (+5) од,
спеціальної техніки - 60 (+0).