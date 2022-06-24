Потери оккупантов достигли 34 530 человек личного состава – Генштаб
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили 100 оккупантов. Всего с начала полномасштабной агрессии потери российских захватчиков достигли 34 530 человек личного состава.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: По данным украинских военных, наибольшие потери противник понес на Славянском и Бахмутском направлениях.
Общие боевые потери оккупантов с 24.02 по 24.06 составили:
личного состава - около 34 530 (+100) человек ликвидировано,
танков ‒ 1507 (+3) ед,
боевых бронированных машин ‒ 3637 (+5) ед,
артиллерийских систем – 759 (+3) ед,
РСЗО - 241 (+1) ед,
средств ПВО - 99 (+0) ед,
самолетов – 216 (+0) ед,
вертолетов – 183 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 622 (+2),
крылатых ракет – 137 (+0),
кораблей/катеров - 14 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2553 (+5) ед,
специальной техники – 60 (+0).