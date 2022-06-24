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Потери оккупантов достигли 34 530 человек личного состава – Генштаб

"Украинская правда"Пятница, 24 июня 2022, 09:30
Потери оккупантов достигли 34 530 человек личного состава – Генштаб
Фото Генштаб ВСУ в Facebook

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили 100 оккупантов. Всего с начала полномасштабной агрессии потери российских захватчиков достигли 34 530 человек личного состава.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: По данным украинских военных, наибольшие потери противник понес на Славянском и Бахмутском направлениях.

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Общие боевые потери оккупантов с 24.02 по 24.06 составили:

личного состава - около 34 530 (+100) человек ликвидировано,

танков ‒ 1507 (+3) ед,

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боевых бронированных машин ‒ 3637 (+5) ед,

артиллерийских систем – 759 (+3) ед,

РСЗО - 241 (+1) ед,

средств ПВО - 99 (+0) ед,

самолетов – 216 (+0) ед,

вертолетов – 183 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 622 (+2),

крылатых ракет – 137 (+0),

кораблей/катеров - 14 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2553 (+5) ед,

специальной техники – 60 (+0).

Темы: войнаоккупацияУкраина
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