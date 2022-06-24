Лавров поскаржився, що Молдова намагається "скасовувати все російське"

Глава МЗС Росії Сергєй Лавров поскаржився, що влада Молдови намагається добитися "скасування всього російського" за прикладом України.

Про це він сказав в інтерв'ю Національній державній телерадіокомпанії Білорусії, пише "Європейська правда".

"На жаль, зараз у Молдові намагаються зробити таке ж (як в Україні. - Ред.) скасування всього російського. Президент (Мая Санду) підписала закон про те, що жодних новин з Росії більше в Молдові не буде. Це сумно", - цитує Лаврова російське агентство ТАСС.

У середу в Молдові почав діяти закон про заборону трансляції програм новин з Росії.

Кілька днів тому Лавров заявив, що Молдову нібито намагаються перетворити у "другу Україну". Він сказав, що більшість населення Молдови проти вступу країни до ЄС, і стверджує, що країна "розігрує роль".

У відповідь посол ЄС в Молдові зазначив, що Євросоюз прагне підтримати Молдову в її спробах стати ще кращими.