Лавров посетовал, что Молдова пытается "отменить все русское"

Глава МИД России Сергей Лавров пожаловался, что власти Молдовы пытаются добиться "отмены всего русского" по примеру Украины.

Об этом он сказал в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Беларуси, пишет "Европейская правда".

"К сожалению, сейчас в Молдове пытаются сделать такую ​​же (как в Украине. - Ред.) отмену всего русского. Президент (Майя Санду) подписала закон о том, что никаких новостей из России больше в Молдове не будет. Это грустно", - цитирует Лаврова российское агентство ТАСС.

В среду в Молдове начал действовать закон о запрете трансляции новостных программ из России.

Несколько дней назад Лавров заявил, что Молдову якобы пытаются превратить во "вторую Украину". Он сказал, что большинство населения Молдовы против вступления страны в ЕС и утверждает, что страна "разыгрывает роль".

В ответ посол ЕС в Молдове отметил, что Евросоюз стремится поддержать Молдову в ее попытках стать еще лучше.