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Мариуполь: оккупанты под видом жилья строят фортификационные сооружения – мэр

Ирина БалачукПятница, 24 июня 2022, 09:46
Мариуполь: оккупанты под видом жилья строят фортификационные сооружения – мэр
Фото из Telegram Мариупольского горсовета

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что оккупанты под видом жилья строят в городе фортификационные сооружения, потому что готовятся к контрнаступлению ВСУ.

Источник: Мариупольский городской совет со ссылкой на мэра в Telegram

Прямая речь Бойченко: "Без лишнего разглашения оккупанты начали строить якобы жилые дома. Работы идут в северо-западной части почти на границе территории города. То есть именно на ориентировочном направлении контрнаступления ВСУ".

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Детали: По словам мэра, сами мариупольцы сообщили, что за этими новыми сооружениями оккупанты сразу вырывают окопы и размещают технику.

Бойченко также добавил, что россияне не выпускают людей из города, чтобы потом прикрываться мирными жителями.

Темы: Мариупольоккупация
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