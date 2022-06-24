Мариуполь: оккупанты под видом жилья строят фортификационные сооружения – мэр

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что оккупанты под видом жилья строят в городе фортификационные сооружения, потому что готовятся к контрнаступлению ВСУ.

Источник: Мариупольский городской совет со ссылкой на мэра в Telegram

Прямая речь Бойченко: "Без лишнего разглашения оккупанты начали строить якобы жилые дома. Работы идут в северо-западной части почти на границе территории города. То есть именно на ориентировочном направлении контрнаступления ВСУ".

Детали: По словам мэра, сами мариупольцы сообщили, что за этими новыми сооружениями оккупанты сразу вырывают окопы и размещают технику.

Бойченко также добавил, что россияне не выпускают людей из города, чтобы потом прикрываться мирными жителями.