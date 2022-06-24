Боррель несподівано відвідає Іран для переговорів про ядерну угоду

Високий представник ЄС Жозеп Боррелль відвідає Іран 24-25 червня в рамках поточних зусиль щодо повернення до повного виконання Спільного всеосяжного плану дій (СВПД).

Про це повідомила зовнішньополітична служба ЄС, пише "Європейська правда".

Боррель проведе зустрічі з міністром закордонних справ Хосейном Аміром-Абдоллахіаном та іншими іранськими колегами.

Офіційний представник міністерства закордонних справ Ірану повідомив, що на переговорах обговорять двосторонні відносини, регіональні та міжнародні питання, а також ситуацію зі зняттям санкцій.

У березні країни Заходу наблизилися до відновлення угоди з Іраном, укладеної у 2015 році, але переговори були зірвані частково через суперечку про те, чи повинні Сполучені Штати виключити Революційну гвардію Ірану зі свого списку Іноземних терористичних організацій (FTO).

Новини про раніше неоголошений візит Борреля з'явилися після того, як Амір-Абдоллахіан заявив минулого тижня, що Іран все ще вірить в успішність переговорів.

Переговори у Відні, які почалися у квітні минулого року, мають на меті повернути США до ядерної угоди, у тому числі шляхом зняття санкцій з Ірану, і забезпечити повне виконання Тегераном своїх зобов’язань.

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Сполучені Штати в односторонньому порядку вийшли з ядерної угоди в 2018 році за тодішнього президента Дональда Трампа, перш ніж ввести хвилю різких санкцій проти країни.