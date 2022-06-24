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Боррель неожиданно посетит Иран для переговоров о ядерном соглашении

"Европейская правда"Пятница, 24 июня 2022, 11:10

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель посетит Иран 24-25 июня в рамках текущих усилий по возвращению к полному выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий, известного как ядерное соглашение с Ираном.

Об этом сообщила внешнеполитическая служба ЕС, пишет "Европейская правда".

Боррель проведет встречи с министром иностранных дел Хосейном Амиром-Абдоллахианом и другими иранскими коллегами.

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана сообщил, что на переговорах обсудят двусторонние отношения, региональные и международные вопросы, а также ситуацию со снятием санкций.

В марте страны Запада приблизились к возобновлению соглашения с Ираном, заключенного в 2015 году, но переговоры были сорваны частично из-за спора о том, должны ли Соединенные Штаты исключить Революционную гвардию Ирана из своего списка Иностранных террористических организаций (FTO).

Новости о ранее необъявленном визите Борреля появились после того, как Амир-Абдоллахиан заявил на прошлой неделе, что Иран все еще верит в успешность переговоров.

Переговоры в Вене, которые начались в апреле прошлого года, преследуют цель вернуть США к ядерному соглашению, в том числе путем снятия санкций с Ирана, и обеспечить полное выполнение Тегераном своих обязательств.

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Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из ядерного соглашения в 2018 году при тогдашнем президенте Дональде Трампе, прежде чем ввести волну резких санкций против страны.

Темы: ЕСИранядерное оружие
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