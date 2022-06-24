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Джонсон застеріг від пошуку "поганого миру" в Україні

"Європейська правда"П'ятниця, 24 червня 2022, 11:46

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив, що країни G7 та союзники по НАТО не повинні заохочувати Україну погоджуватися на невигідні умови миру у той час, як жорстока війна Росії затягується.

Про це Джонсон сказав, виступаючи перед журналістами, які подорожували з ним до Руанди, пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Джонсон повторив своє занепокоєння тим, що зараз у світі настало багато втоми від України. Він закликав західні держави "дати українцям стратегічну витривалість".

"Моє послання колегам по G7 і в НАТО зокрема… зараз не час домовлятися і заохочувати українців погоджуватися на поганий мир, на мир, заради якого їм пропонують відмовитися від частини території в обмін на припинення вогню", – сказав Борис Джонсон.

Він попередив, що такий сценарій стане катастрофою, яка, ймовірно, надасть сміливості президенту Росії Володимиру Путіну і завдасть світові додаткових економічних збитків.

"Настав час визнати, що українцям потрібна допомога, щоб змінити динаміку на Донбасі, в Сєвєродонецьку, а потім у районі сухопутного мосту на півдні", – додав він.

Джонсон наголосив на важливості продовольчої безпеки, вирушаючи на зустріч глав урядів країн Співдружності в столиці Руанди Кігалі. "Деякі з найбідніших країн світу абсолютно залежать від постачання зерна з України", – сказав Джонсон.

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Він виключив відправку флоту для розблокування українського експорту, але наголосив на необхідності знайти спосіб вивезення зерна, який не перебуває під контролем Путіна.

Джонсон раніше заявляв, що Британія готова допомогти Україні розмінувати її південне узбережжя, аби допомогти експорту зерна.

Володимир Зеленський у зверненні до країн Африканського союзу заявив, що Україна поки не досягла прогресу в багатосторонніх переговорах щодо розблокування морського експорту зерна.

Теми: Велика БританіяУкраїнавійна
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