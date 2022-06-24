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Джонсон предостерег от поиска "плохого мира" в Украине

"Европейская правда"Пятница, 24 июня 2022, 11:46

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что страны G7 и союзники по НАТО не должны поощрять Украину соглашаться на невыгодные условия мира, в то время как жестокая война России затягивается.

Об этом Джонсон сказал, выступая перед журналистами, путешествовавшими с ним в Руанду, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Джонсон повторил свою обеспокоенность тем, что сейчас в мире наступило много усталости от Украины. Он призвал западные государства "дать украинцам стратегическую выносливость".

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"Мое послание коллегам по G7 и в НАТО в частности… сейчас не время договариваться и поощрять украинцев соглашаться на плохой мир, мир, ради которого им предлагают отказаться от части территории в обмен на прекращение огня", – сказал Борис Джонсон.

Он предупредил, что такой сценарий станет катастрофой, которая, вероятно, придаст смелости президенту России Владимиру Путину и нанесет миру дополнительный экономический ущерб.

"Пора признать, что украинцам нужна помощь, чтобы изменить динамику на Донбассе, в Северодонецке, а затем в районе сухопутного моста на юге", – добавил он.

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Джонсон отметил важность продовольственной безопасности, отправляясь на встречу глав правительств стран Содружества в столице Руанды Кигали. "Некоторые из самых бедных стран мира абсолютно зависят от поставок зерна из Украины", – сказал Джонсон.

Он исключил отправку флота для разблокирования украинского экспорта, но отметил необходимость найти способ вывоза зерна, который не находится под контролем Путина.

Джонсон ранее заявлял, что Великобритания готова помочь Украине разминировать ее южное побережье, чтобы помочь экспорту зерна.

Владимир Зеленский в обращении к странам Африканского союза заявил, что Украина пока не добилась прогресса в многосторонних переговорах по разблокированию морского экспорта зерна.

Темы: ВеликобританияУкраинавойна
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