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Экс-нардеп прятал на чердаке более 6 тысяч артефактов, похищенных из музеев Крыма

Эльдар Сарахман, Роман ПетренкоПятница, 24 июня 2022, 11:57
Экс-нардеп прятал на чердаке более 6 тысяч артефактов, похищенных из музеев Крыма

Правоохранители разоблачили на финансировании террористов "ДНР" бывшего нардепа Валерия Горбатова, а также у него нашли более 6 тысяч артефактов и экспонатов, похищенных из музеев АР Крым и купленных у "черных археологов".

Источник: "Украинская правда", генпрокурор Ирина Венедиктова, ДБР

Детали: Среди артефактов – скифские мечи Акинак, копья, топоры, стрелы, монеты, кольчуга 12 века, шлемы эллинистической эпохи и посуда Трипольской культуры.

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Согласно заключению экспертов Национального музея истории, исторические артефакты принадлежат эпохам от бронзового века до позднего средневековья.

 

Венедиктова оценила стоимость изъятого в несколько миллионов долларов. По ее словам, все ценные вещи были найдены у подозреваемого на чердаке и электрощитовой в доме в Киеве.

Коллекцию планируется передать в музейный фонд Украины.

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По словам министра культуры Александра Ткаченко, это самое большое количество экспонатов в истории, возвращенное в собственность государства, а некоторые вещи не имеют аналогов в музеях Украины и мира.

 

Бывший чиновник присвоил культурное наследие Украины, похищенное из музеев АР Крым и купленное у "черных археологов".

По оперативным данным, бывший депутат сбежал из Киева на оккупированные территории в преддверии полномасштабной российской агрессии.

 

По словам Венедиктовой, обыски проводились почти неделю. Среди находок изъята старинная книга "Саркофаги Галлии", которая была экспонатом Русского археологического музея Константинополя, а затем частью библиотеки Херсонского музея в Крыму.

Темы: музеиисториягосизменаКрым
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