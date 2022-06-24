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Німеччина обмірковує експропріацію частини "Північного потоку-2" - Spiegel

"Європейська правда"П'ятниця, 24 червня 2022, 12:28

Уряд Німеччини вивчає плани експропріації частини "Північного потоку-2", розташованого на німецькій території, та її підключення до плавучого СПГ-терміналу.

Про це повідомило видання Spiegel з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

Введення трубопроводу в експлуатацію було заморожене через початок війни Росії проти України.

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Тепер міністерство економіки Німеччини вивчає питання про те, чи варто експропріювати частину трубопровідної системи, яка розташована на території Німеччини, та відрізати її від решти трубопроводу. Труби, що ведуть із суші на море, можна було б з'єднати з плавучим терміналом СПГ.

Перевага такого рішення у тому, що в кінці газопроводу є повна розподільна мережа з компресорами та трубопроводами, якими газ може транспортуватися безпосередньо до південної Німеччини. 

Проте план також містить ризики. Технічно трубопровід можна підняти та розрізати. Але можуть виникнути серйозні екологічні проблеми. Район захищений природоохоронним законом відповідно до положення Natura 2000, що має особливо суворі вимоги. 

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Кожна зміна трубопроводу майже неминуче викликає нову процедуру затвердження плану, включаючи екологічну оцінку.

Поточні права власності також складні. Компанія Nord Stream 2 неплатоспроможна, холдингом управляє адміністратор зі Швейцарії.

Одним зі страхів німців також є те, що Владімір Путін і його державна компанія "Газпром" відреагують на таку експропріацію помстою. Наприклад, шляхом експропріації німецьких компаній у Росії. 

У "Газпромі" деякі менеджери все ще сподіваються відновити роботу газопроводу через два-три роки, коли війна закінчиться і відносини нормалізуються. 

Нагадаємо, з огляду на різке зменшення обсягів постачання газу з Росії, федеральний уряд Німеччини оголосив рівень тривоги в так званому плані на випадок надзвичайної ситуації з газом.

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек визнав, що Німеччину можуть чекати обмеження роботи промисловості через дефіцит газу, якщо обсяги постачання з Росії залишаться настільки ж низькими. 

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Теми: НімеччинагазПівнічний потік-2
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