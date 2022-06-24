Германия думает над экспроприацией части "Северного потока-2" - Spiegel

Правительство Германии изучает планы экспроприации части "Северного потока-2", расположенного на немецкой территории, и его подключения к плавучему СПГ-терминалу.

Об этом сообщило издание Spiegel со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

Ввод трубопровода в эксплуатацию был заморожен из-за начала войны России против Украины.

Реклама:

Теперь министерство экономики Германии изучает вопрос о том, стоит ли экспроприировать часть трубопроводной системы, расположенной на территории Германии, и отрезать ее от остального трубопровода. Трубы, ведущие с суши в море, можно было бы соединить с плавучим терминалом СПГ.

Преимущество такого решения состоит в том, что в конце газопровода есть полная распределительная сеть с компрессорами и трубопроводами, по которым газ может транспортироваться непосредственно в южную Германию.

Тем не менее, план также несет риски. Технически трубопровод можно приподнять и разрезать. Но могут возникнуть серьезные экологические проблемы. Район защищен природоохранным законом в соответствии с положением Natura 2000, что предъявляет особо строгие требования.

ВИДЕО ДНЯ

Каждое изменение трубопровода почти неизбежно вызывает новую процедуру утверждения плана, включая экологическую оценку.

Текущие права собственности тоже сложны. Компания Nord Stream 2 неплатежеспособна, холдингом управляет администратор из Швейцарии.

Одним из страхов немцев является также то, что Владимир Путин и его государственная компания "Газпром" отреагируют на такую ​​экспроприацию местью. К примеру, экспроприацией немецких компаний в России.

В "Газпроме" некоторые менеджеры все еще надеются возобновить работу газопровода через два-три года, когда война закончится и отношения нормализуются.

Напомним, учитывая резкое уменьшение объемов поставок газа из России, федеральное правительство Германии объявило уровень тревоги в так называемом плане на случай чрезвычайной ситуации с газом.

Министр экономики Германии Роберт Хабек признал, что Германию могут ожидать ограничения работы промышленности из-за дефицита газа, если объемы поставок из России останутся столь же низкими.

Читайте также: Российское "газовое салями": как Путин использует энергетику в новой войне против ЕС