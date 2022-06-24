Ситуація погана, через обстріли росіян загинуло 111 людей – мер Миколаєва

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що ситуація у місті погана і через постійні обстріли росіян загинуло 111 людей. Мер закликав містян евакуюватися на безпечнішу територію.

Джерело: "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Ситуація загалом дуже погана. Нас щодня обстрілюють. Загалом у нас на сьогодні загинуло 111 людей. Одна з них – дитина. Також поранено у нас 502 особи, з них – 6 дітей (станом на 21 червня – ред.).

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Обстрілюють нас майже кожного дня різними типами снарядів. Десь 80% цих снарядів – це снаряди касетного типу. Тобто реактивні системи залпового вогню типу "Смерч" чи "Ураган"...

Я рекомендую всім покидати місто. Всім, хто хоче залишитись живим, бо невідомо, коли це все закінчиться. На сьогодні, за нашими підрахунками, з 480 тисяч жителів Миколаєва, які були до війни, в місті залишилось близько 230 тисяч".

Деталі: Сєнкевич рекомендує людям не повертатися у Миколаїв, доки українські захисники не відсунули ворога далі до Херсона або навіть Криму.

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За його словами, по Миколаєву стріляють з Херсонської області, тому неможливо завчасно запустити сирену через невелику відстань між містами.

Сирена зачасту вмикається після того, як вибухають снаряди.

Також Миколаїв обстрілюють високоточними ракетами. Ними користувалися, коли стріляли у військові об’єкти і облдержадміністрацію.

Крім того, у місті є проблема з питною водою. Економіка міста стоїть. Великі підприємства не працюють. Середні – 90% не працюють.

Оновлено: Глава ОВА Віталій Кім пізніше повідомив, що ситуація за місяць фактично не змінилася і Сєнкевич рекомендує виїжджати тим, хто має таку можливість.

Кім додав, що навпаки українські сили мають успіх на миколаївському напрямку: "Причин для паніки немає".

Сам Сєнкевич у Telegram написав, що рекомендує всім виїжджати з міста ще з 24 лютого і закликав містян не панікувати. Евакуація добровільна.

Для тих, хто хоче виїхати з міста - є комунальні автобуси.