Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Ситуація погана, через обстріли росіян загинуло 111 людей – мер Миколаєва

Мазуренко Альона П'ятниця, 24 червня 2022, 12:53
Сєнкевич. Фото: УП

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що ситуація у місті погана і через постійні обстріли росіян загинуло 111 людей. Мер закликав містян евакуюватися на безпечнішу територію. 

Джерело: "Радіо Свобода" 

Пряма мова: "Ситуація загалом дуже погана. Нас щодня обстрілюють. Загалом у нас на сьогодні загинуло 111 людей. Одна з них – дитина. Також поранено у нас 502 особи, з них – 6 дітей (станом на 21 червня – ред.).

Обстрілюють нас майже кожного дня різними типами снарядів. Десь 80% цих снарядів – це снаряди касетного типу. Тобто реактивні системи залпового вогню типу "Смерч" чи "Ураган"...

Я рекомендую всім покидати місто. Всім, хто хоче залишитись живим, бо невідомо, коли це все закінчиться. На сьогодні, за нашими підрахунками, з 480 тисяч жителів Миколаєва, які були до війни, в місті залишилось близько 230 тисяч".

Деталі: Сєнкевич рекомендує людям не повертатися у Миколаїв, доки українські захисники не відсунули ворога далі до Херсона або навіть Криму.

За його словами, по Миколаєву стріляють з Херсонської області, тому неможливо завчасно запустити сирену через невелику відстань між містами.

ВІДЕО ДНЯ

Сирена зачасту вмикається після того, як вибухають снаряди.

Також Миколаїв обстрілюють високоточними ракетами. Ними користувалися, коли стріляли у військові об’єкти і облдержадміністрацію.

Крім того, у місті є проблема з питною водою. Економіка міста стоїть. Великі підприємства не працюють. Середні – 90% не працюють.

Оновлено: Глава ОВА Віталій Кім пізніше повідомив, що ситуація за місяць фактично не змінилася і Сєнкевич рекомендує виїжджати тим, хто має таку можливість. 

Кім додав, що навпаки українські сили мають успіх на миколаївському напрямку: "Причин для паніки немає".

Сам Сєнкевич у Telegram написав, що рекомендує всім виїжджати з міста ще з 24 лютого і закликав містян не панікувати. Евакуація добровільна.

Для тих, хто хоче виїхати з міста - є комунальні автобуси.

Теми: МиколаївевакуаціявійнаРосія
Головне сьогодні

відео, фотоУ Тбілісі відбувся антиурядовий мітинг, до учасників звернулись Зеленський та Арахамія

відеоУкраїнці за 3 дні скинули Притулі гроші на 4 "Байрактари" для ЗСУ

Верховний суд США скасував рішення 50-річної давності, яке давало право на аборти

Блінкен: Росія вже програла війну

У Держдумі РФ пригрозили, що у разі Третьої світової Лондон будуть бомбити першим

ЗСУ відтіснили ворога на Херсонщині й відбили штурм біля Лисичанська – зведення Генштабу

Усі новини...
Миколаїв
Регіони: росіяни обстріляли Харків та Миколаїв
Прилетіло від нащадків: У Миколаєві росіяни поцілили у братську могилу солдатів радянської армії
У Миколаєві лунають вибухи – мер
Останні новини
03:40
ISW: Росіяни спробують оточити Лисичанськ, перш ніж відновити наступ на Слов’янськ
02:59
Байден назвав "трагічною помилкою" скасування права на аборти в США
02:15
Дніпропетровщина: Росіяни обстряли з РСЗВ кілька громад, без жертв
01:35
На півдні ЗСУ знищили "Гіацинт" та два російські Т-72
00:31
У Міноборони США схвалюють відхід ЗСУ з Сєвєродонецька
23:44
Блінкен про морську блокаду РФ: Яке Росія має право перевіряти українські кораблі?
23:28
У Білорусі засудили редактора "Вікіпедії" через правки до статті про війну РФ в Україні
23:15
Зеленський про "підкорення Евересту" ЄС: Ми подолали 7 тисяч метрів
22:46
Економічні новини 24 червня: Україна отримає 9 мільярдів євро від ЄС, Укрпошта за крок від купівлі банку
22:43
Канада дозволила конфіскувати російські активи та передавати їх на відбудову України
Усі новини...