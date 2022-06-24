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Ситуация плохая, из-за обстрелов россиян погибли 111 человек – мэр Николаева

Мазуренко Алена Пятница, 24 июня 2022, 12:53
Сенкевич. Фото: УП

Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что ситуация в городе плохая и из-за постоянных обстрелов россиян погибли 111 человек. Мэр призвал горожан эвакуироваться на более безопасную территорию.

Источник: "Радио Свобода"

Прямая речь: "Ситуация в целом очень плохая. Нас ежедневно обстреливают. Всего у нас на сегодняшний день погибли 111 человек. Один из них – ребенок. Также ранены у нас 502 человека, из них – 6 детей (по состоянию на 21 июня – ред.).

Обстреливают нас почти каждый день разными типами снарядов. Примерно 80% этих снарядов – это снаряды кассетного типа. То есть реактивные системы залпового огня типа "Смерч" или "Ураган"...

Я рекомендую всем покидать город. Всем, кто хочет остаться в живых, неизвестно, когда это все закончится. На сегодняшний день, по нашим подсчетам, из 480 тысяч жителей Николаева, которые были до войны, в городе осталось около 230 тысяч".

Детали: Сенкевич рекомендует людям не возвращаться в Николаев, пока украинские защитники не отодвинули врага дальше в Херсон или даже Крым.

По его словам, по Николаеву стреляют из Херсонской области, поэтому невозможно заранее запустить сирену из-за небольшого расстояния между городами.

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Сирена часто включается после того, как взрываются снаряды.

Также Николаев обстреливают высокоточными ракетами. Ими пользовались, когда стреляли в военные объекты и облгосадминистрацию.

Кроме того, в городе есть проблема с питьевой водой. Экономика города стоит. Большие предприятия не работают. Средние – 90% не работают.

Обновлено: Глава ОВА Виталий Ким позже сообщил, что ситуация за месяц фактически не изменилась и Сенкевич рекомендует уезжать тем, кто имеет такую возможность.

Ким добавил, что наоборот украинские силы имеют успех на николаевском направлении: "Причин для паники нет".

Сам Сенкевич в Telegram написал, что рекомендует всем выезжать из города еще с 24 февраля и призвал горожан не паниковать. Эвакуация добровольная.

Для тех, кто хочет уехать из города – есть коммунальные автобусы.

Темы: НиколаевэвакуациявойнаРосcия
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