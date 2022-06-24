Колишню "Партію політики Путіна" заборонили в Україні

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Восьмий апеляційний адмінсуд у Львові заборонив проросійську партію "Русь єдина", яка свого часу називалася "Партією політики Путіна".

Джерело: Восьмий апеляційний адміністративний суд

Деталі: 24 червня колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи про заборону політичної партії "Русь єдина".

Традиційно кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави.

Довідково: "Партія політики Путіна" була зареєстрована Міністерством юстиції 5 червня 2003 року та внесена до Реєстру політичних партій під №93. Одним з її засновників був екснардеп Олексій Ременюк.

У 2004 році партія підтримала на президентських виборах Віктора Януковича.

У 2006 році балотувалася у Раду і набрала понад 31 тисячу голосів підтримки. Після цього назву змінили на "Русь єдина".

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Згідно з даними Youcontrol, станом на 21 червня 2022 року в Україні діяли 17 осередків "Партії політики Путіна".