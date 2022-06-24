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Колишню "Партію політики Путіна" заборонили в Україні

Роман ПетренкоП'ятниця, 24 червня 2022, 13:52
Колишню Партію політики Путіна заборонили в Україні
скріншот з сюжету на телебаченні

Восьмий апеляційний адмінсуд у Львові заборонив проросійську партію "Русь єдина", яка свого часу називалася "Партією політики Путіна".

Джерело: Восьмий апеляційний адміністративний суд

Деталі: 24 червня колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи про заборону політичної партії "Русь єдина".

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Традиційно кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави.

Довідково: "Партія політики Путіна" була зареєстрована Міністерством юстиції 5 червня 2003 року та внесена до Реєстру політичних партій під №93. Одним з її засновників був екснардеп Олексій Ременюк.

У 2004 році партія підтримала на президентських виборах Віктора Януковича.

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У 2006 році балотувалася у Раду і набрала понад 31 тисячу голосів підтримки. Після цього назву змінили на "Русь єдина".

Згідно з даними Youcontrol, станом на 21 червня 2022 року в Україні діяли 17 осередків "Партії політики Путіна".

Теми: партіїПутінвибори
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