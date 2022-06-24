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Бывшую "Партию политики Путина" запретили в Украине

Роман ПетренкоПятница, 24 июня 2022, 13:52
Бывшую Партию политики Путина запретили в Украине

Восьмой апелляционный админсуд во Львове запретил партию "Русь единая", которая в свое время называлась "Партией политики Путина".

Источник: Восьмой апелляционный административный суд

Детали: 24 июня коллегия судей Восьмого ААС завершила рассмотрение административного дела о запрете политической партии "Русь единая".

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Средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства.

Справка: "Партия политики Путина" была зарегистрирована Министерством юстиции 5 июня 2003 года и внесена в Реестр политических партий под №93. Одним из ее основателей был экс-нардеп Алексей Ременюк.

В 2004 году партия была поддержана на президентских выборах Виктора Януковича.

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В 2006 году баллотировалась в Раду и набрала более 31 тысячи голосов поддержки. После этого название сменили на "Русь единственная".

Согласно данным Youcontrol, по состоянию на 21 июня 2022 года в Украине действовали 17 ячеек "Партии политики Путина".

Темы: партииПутинвиборы
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