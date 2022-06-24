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ЄБРР надасть Молдові 300 млн євро кредиту для убезпечення постачання газу

"Європейська правда"П'ятниця, 24 червня 2022, 14:20

Європейський банк реконструкції та розвитку надає Молдові трирічний поновлюваний кредит обсягом до 300 млн євро, щоб підготуватися до непередбачуваних ситуацій з постачанням газу.

Про це у ЄБРР повідомили 24 червня, пише "Європейська правда".

Передбачається транш обсягом до 200 млн євро для термінових закупівель на випадок проблем з постачанням, а також до 100 млн - на заходи з диверсифікації постачання та зберігання газу, які Молдова використає для накопичення стратегічних запасів у сховищах в Румунії або Україні.  

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Кошти надаються державній компанії Energocom. 

Раніше у червні схожий кредит отримав також НАК "Нафтогаз України". 

Нагадаємо, голова Міжнародного енергетичного агентства (IEA) Фатіх Бірол порадив Європі терміново готуватися до того, що Росія взимку повністю перекриє постачання газу.

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За даними Європейської комісії, уже 12 країн ЄС постраждали від скорочення поставок газу з Росії. Близько пів десятка країн "Газпром" повністю припинив постачання за відмову здійснювати оплату за новою схемою з конвертацією коштів у рублі.

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Теми: Молдова
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