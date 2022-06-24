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ЕБРР предоставит Молдове 300 млн евро кредита для обеспечения поставок газа

"Европейская правда"Пятница, 24 июня 2022, 14:20

Европейский банк реконструкции и развития предоставляет Молдове трехлетний возобновляемый кредит в объеме до 300 млн евро, чтобы подготовиться к непредсказуемым ситуациям с поставкой газа.

Об этом в ЕБРР сообщили 24 июня, пишет "Европейская правда".

Предусматривается транш объемом до 200 млн евро для срочных закупок в случае проблем со снабжением, а также до 100 млн - на меры по диверсификации поставок и хранения газа, которые Молдова использует для накопления стратегических запасов в хранилищах в Румынии или Украине.

Денежные средства предоставляются государственной компании Energocom.

Ранее в июне схожий кредит получил также НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бирол советовал Европе срочно готовиться к тому, что Россия зимой полностью перекроет поставки газа.

По данным Европейской комиссии, уже 12 стран ЕС пострадали от сокращения поставок газа из России. Около полудесятка стран "Газпром" полностью прекратил поставки за отказ производить оплату по новой схеме с конвертацией средств в рубли.

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Темы: Молдова
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