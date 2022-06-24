ЕБРР предоставит Молдове 300 млн евро кредита для обеспечения поставок газа

Европейский банк реконструкции и развития предоставляет Молдове трехлетний возобновляемый кредит в объеме до 300 млн евро, чтобы подготовиться к непредсказуемым ситуациям с поставкой газа.

Об этом в ЕБРР сообщили 24 июня, пишет "Европейская правда".

Предусматривается транш объемом до 200 млн евро для срочных закупок в случае проблем со снабжением, а также до 100 млн - на меры по диверсификации поставок и хранения газа, которые Молдова использует для накопления стратегических запасов в хранилищах в Румынии или Украине.

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Денежные средства предоставляются государственной компании Energocom.

Ранее в июне схожий кредит получил также НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бирол советовал Европе срочно готовиться к тому, что Россия зимой полностью перекроет поставки газа.

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По данным Европейской комиссии, уже 12 стран ЕС пострадали от сокращения поставок газа из России. Около полудесятка стран "Газпром" полностью прекратил поставки за отказ производить оплату по новой схеме с конвертацией средств в рубли.

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