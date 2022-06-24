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Росіяни обстріляли Костянтинівку на Донеччині, є загиблий і поранені

Роман Петренко, Катерина ТищенкоП'ятниця, 24 червня 2022, 16:27
усі фото дснс

Вночі 24 червня Росія обстріляла місто Костянтинівка на Донеччині, влучила у пожежну частину. Четверо рятувальників поранені, одна людина загинула. 

Джерело: ДСНС, Донецька ОДА, поліція Донеччини

Дослівно: "Оркам не писані жодні закони та конвенції. Зокрема, Женевська конвенція, яка захищає пожежних під час війни.

Сьогодні вночі Росія вкотре обстріляла місто Костянтинівка на Донеччині. Точніше - будівлю пожежно-рятувальної частини".

 

Деталі: За даними ДСНС, четверо рятувальників отримали поранення.

 

Пізніше Донецька ОДА повідомила, що внаслідок обстрілу Костянтинівки загинула людина.

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Крім того, пошкоджено 22 будинки та 14 соціальних об'єктів.

Водночас поліція Донеччини повідомляє, що внаслідок обстрілу Костянтинівки "є загиблі".

Нагадаємо: Вранці 24 червня повідомлялося про авіаудар по Костянтинівці, а також обстріли області зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, РСЗВ "Град", РСЗВ "Смерч".

Теми: Донецька областьобстрілДСНСвійна
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