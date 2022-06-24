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Россияне обстреляли Константиновку в Донецкой области, есть погибший и раненые

Роман Петренко, Катерина ТищенкоПятница, 24 июня 2022, 16:27
все фото гсчс

Ночью 24 июня Россия обстреляла город Константиновка Донецкой области, попала в пожарную часть. Четверо спасателей ранены, один человек погиб. 

Источник: ГСЧС

Дословно: Оркам не писаны никакие законы и конвенции. В частности, Женевская конвенция, защищающая пожарных во время войны.

Сегодня ночью Россия в очередной раз обстреляла город Константиновка в Донецкой области. Точнее – здание пожарно-спасательной части".

 

Детали: По данным ГСЧС, четверо спасателей получили ранения, погибших нет.

 

Позже Донецкая ОГА сообщила, что в результате обстрела Константиновки погиб человек.

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Кроме того, повреждены 22 дома и 14 социальных объектов.

В то же время полиция Донецкой области сообщает, что в результате обстрела Константиновки "есть погибшие".

Напомним: Утром 24 июня сообщалось об авиаударе по Константиновке, а также обстрелах области из стрелкового оружия, танков, артиллерии, минометов, РСЗО "Град", РСЗО "Смерч".

Темы: Донецкая областьобстрелГСЧСвойна
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