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З початку війни в Україні в німецькому Бундесвері побільшало охочих звільнитися зі служби

"Європейська правда"П'ятниця, 24 червня 2022, 15:02
З початку війни в Україні в німецькому Бундесвері побільшало охочих звільнитися зі служби
фото: getty images

З початком війни в Україні все більше і більше солдатів хочуть звільнитися зі служби в Бундесвері.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

З січня по 2 червня до відповідального федерального управління з питань сім'ї та громадянського суспільства надійшло 533 заяви про відмову від  служби.

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За офіційною інформацією, це вдвічі більше, ніж у минулому році, в якому надійшло 209 заяв.

528 з заяв, що надійшли на даний момент, надійшли від активних військовослужбовців або резервістів.. Ті, хто відмовлявся від служби, часто обґрунтовували свої звернення тим, що "вони не очікували військового конфлікту".

Усі особи, які відмовляються від військової служби, можуть посилатися на свій статус як осіб, які відмовляються від військової служби, як у разі відновлення призову, так і у випадках напруженості та захисту.

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Теми: Німеччинаарміявійна
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