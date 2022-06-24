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С начала войны в Украине в немецком Бундесвере стало больше желающих уволиться со службы

"Европейская правда"Пятница, 24 июня 2022, 15:02
С начала войны в Украине в немецком Бундесвере стало больше желающих уволиться со службы
фото: getty images

С началом войны в Украине все больше и больше солдат хотят уволиться со службы в Бундесвере.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

С января по 2 июня в федеральное управление по вопросам семьи и гражданского общества поступило 533 заявления об отказе от службы.

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По официальной информации, это вдвое больше, чем в прошлом, в котором поступило 209 заявлений.

528 из заявлений поступили от активных военнослужащих или резервистов. Те, кто отказывался от службы, часто обосновывали свои обращения тем, что "они не ожидали военного конфликта".

Все лица, отказывающиеся от военной службы, могут ссылаться на свой статус как лиц, отказывающихся от военной службы, как в случае возобновления призыва, так и в случаях напряженности и защиты.

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Темы: Германияармиявойна
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