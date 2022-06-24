Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Маріуполь: колаборантам доручили відновити роботу церков і молитися за військових РФ

Альона Мазуренко П'ятниця, 24 червня 2022, 15:07
Маріуполь: колаборантам доручили відновити роботу церков і молитися за військових РФ
фото: Андрющенко в Telegram

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що росіяни під супроводом охорони привезли у місто делегацію московського патріархату. РПЦ дала вказівку колаборантам - відновити роботу храмів і молитися за російських військових.

Джерело: Андрющенко у Telegram

Пряма мова Андрющенка: Маріуполь. Релігія на службі окупантів. Вчора (23 червня - ред.) в місто приїхала велика делегація московського патріархату з інспекцією. Великий кортеж з попів та військової охорони. Їх провезли по церквах.

Реклама:

Видано вказівки колаборантам - храми відновити в першу чергу. Посилити кількість молебнів на захист війська російського. Місцевим попам - посилити пропаганду через молитви по невинно убієнним "українськими військовими".

Деталі: Крім того, колаборантам доручили якомога швидше розібратися із храмом ПЦУ Петра Могили: "Знести або переробити під канони РПЦ".

Радник міського голови вважає, що московській патріархат продовжує працювати як повноцінне ФСБ. 

ВІДЕО ДНЯ

За його словами, служителям РПЦ також провели екскурсію в Драмтеатр, який знищили окупанти із сотнями цивільних громадян всередині. 

Теми: Маріупольцеркварелігія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Маріуполь
500 днів у полоні: на Майдані провели акцію на підтримку оборонців Маріуполя
Андрющенко: У Маріуполі спрацювала ППО
Окупанти планують завезти в захоплений Маріуполь 300 тисяч росіян – ЦНС
Останні новини
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
Усі новини...
Реклама: