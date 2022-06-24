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Маріуполь: колаборантам доручили відновити роботу церков і молитися за військових РФ

Мазуренко Альона П'ятниця, 24 червня 2022, 15:07
фото: Андрющенко в Telegram

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що росіяни під супроводом охорони привезли у місто делегацію московського патріархату. РПЦ дала вказівку колаборантам - відновити роботу храмів і молитися за російських військових.

Джерело: Андрющенко у Telegram

Пряма мова Андрющенка: Маріуполь. Релігія на службі окупантів. Вчора (23 червня - ред.) в місто приїхала велика делегація московського патріархату з інспекцією. Великий кортеж з попів та військової охорони. Їх провезли по церквах.

Видано вказівки колаборантам - храми відновити в першу чергу. Посилити кількість молебнів на захист війська російського. Місцевим попам - посилити пропаганду через молитви по невинно убієнним "українськими військовими".

Деталі: Крім того, колаборантам доручили якомога швидше розібратися із храмом ПЦУ Петра Могили: "Знести або переробити під канони РПЦ".

Радник міського голови вважає, що московській патріархат продовжує працювати як повноцінне ФСБ. 

За його словами, служителям РПЦ також провели екскурсію в Драмтеатр, який знищили окупанти із сотнями цивільних громадян всередині. 

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Теми: Маріупольцеркварелігія
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