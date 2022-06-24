Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Мариуполь: коллаборантам поручили возобновить работу церквей и молиться о военных РФ

Алена МазуренкоПятница, 24 июня 2022, 15:07
Мариуполь: коллаборантам поручили возобновить работу церквей и молиться о военных РФ
фото: Андрющенко в Telegram

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что россияне под сопровождением охраны привезли в город делегацию московского патриархата. РПЦ дала указание коллаборантам – возобновить работу храмов и молиться за российских военных.

Источник: Андрющенко в Telegram

Прямая речь Андрющенко: "Мариуполь. Религия на службе оккупантов. Вчера (23 июня – ред.) в город приехала большая делегация московского патриархата с инспекцией. Большой кортеж попов и военной охраны. Их провезли по церквям.

Реклама:

Изданы указания коллаборантам – храмы восстановить в первую очередь. Усилить количество молебней в защиту российского войска. Местным попам – усилить пропаганду через молитвы по невинно убиенным "украинскими военными".

Детали: Кроме того, коллаборантам поручили как можно быстрее разобраться с храмом ПЦУ Петра Могилы: "Снести или переделать под каноны РПЦ".

Советник мэра считает, что московский патриархат продолжает работать как полноценное ФСБ.

ВИДЕО ДНЯ

По его словам, служителям РПЦ также провели экскурсию в Драмтеатр, который уничтожили оккупанты с сотнями гражданских внутри.

Темы: Мариупольцерковьрелигия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Мариуполь
Путин "открыл" школу в разбомбленном Мариуполе: к диктатору вывели ребенка, чтобы "поблагодарил"
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Андрющенко: В Мариуполе сработала ПВО
Последние новости
01:55
Оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
Все новости...
Реклама: