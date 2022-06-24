Мариуполь: коллаборантам поручили возобновить работу церквей и молиться о военных РФ

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что россияне под сопровождением охраны привезли в город делегацию московского патриархата. РПЦ дала указание коллаборантам – возобновить работу храмов и молиться за российских военных.

Источник: Андрющенко в Telegram

Прямая речь Андрющенко: "Мариуполь. Религия на службе оккупантов. Вчера (23 июня – ред.) в город приехала большая делегация московского патриархата с инспекцией. Большой кортеж попов и военной охраны. Их провезли по церквям.

Изданы указания коллаборантам – храмы восстановить в первую очередь. Усилить количество молебней в защиту российского войска. Местным попам – усилить пропаганду через молитвы по невинно убиенным "украинскими военными".

Детали: Кроме того, коллаборантам поручили как можно быстрее разобраться с храмом ПЦУ Петра Могилы: "Снести или переделать под каноны РПЦ".

Советник мэра считает, что московский патриархат продолжает работать как полноценное ФСБ.

По его словам, служителям РПЦ также провели экскурсию в Драмтеатр, который уничтожили оккупанты с сотнями гражданских внутри.