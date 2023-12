Президент Володимир Зеленський звернувся до учасників музичного фестивалю Glastonbury у Великій Британії з проханням поширювати правду про війну в Україні.

Джерело: twitter-сторінка Glastonbury

Пряма мова Зеленського: "Вітання, Ґластонбері!

Фестиваль знову розпочинається після дворічної перерви. Пандемія поставила на паузу життя мільйонів людей по всьому світу, але не зламала людство. Ми в Україні також хотіли би жити так, як ми звикли раніше, насолоджуватися свободою і цим чудовим літом.

Але ми не можемо, бо сталося найгірше з усього, що може статися. Росія вкрала наш мир і спокій. Але ми не дозволимо російській війні зламати нас. І ми хочемо зупинити війну до того, як вона зламає долі людей в інших країнах Європи, Африки, Азії, Латинської Америки. Всі люди зараз під загрозою!

Саме тому я звертаюсь до вас за підтримкою. Ґластонбері – це найбільша концентрація свободи сьогодні, і я прошу вас поширити це відчуття з усіма, чия свобода зараз під загрозою. Поширюйте правду про російську війну! Допомогайте українцям, які вимушені покинути свої домівки через війну.

Час минає, і кожен день вимірюється життями людей! Доведіть, що свобода завжди перемагає!"

Деталі: Зеленський закликав також відвідувачів фестивалю пожертвувати благодійну допомогу через платформу United24 і не втомлюватися тиснути на політиків у своїх країнах заради досягнення миру в Україні.

Своє звернення президент озвучив англійською мовою.

A message from President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy was just played on the big screens at The Other Stage, shortly before The Libertines’ stage-opening set. #Glastonbury2022 pic.twitter.com/LuXf2FfEBf